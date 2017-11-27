Завтра на дорогах міста й області прогнозують ожеледицю

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 28 листопада на дорогах міста та області очікується ожеледиця

Мерія застерігає водіїв бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, обв’язково вмикати фари. Слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Максимально обережними просять бути і пішоходів: носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.