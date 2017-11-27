Великий прийом в Органному залі зібрав аншлаг

У Будинку органної та камерної музики в п'ятницю відбувся Великий прийом, де звучала добірна музика

«Усю площу будівлі лише на один вечір ми перетворили на інтерактивний простір і наповнили його добірною музикою. Освітили, дали кольорів, створили казку. Екскурсія всіма доступними закутками. Флюролюмінісцентна інсталяція від арт-платформи «ДИВИНА». Гучно грав орган, у фойє звучав клавесин, ми запросили оркестр, приєднались барокова труба, віолончель, віола да ґамба, фортепіано. Увесь простір ожив тембрами різних інструментів», – зазначили організатори.

У межах прийому відбулися мікроконцерти:

Надія Величко (орган), Анна Іванюшенко (клавенсин), Оксана Литвиненко (віолончель), Тарас Драк (віола да ґамба)

Андрій Макаревич (фортепіано), Андрій Наконечний (барокова труба), Оркестр барокової капели ЛНМА ім.М.Лисенка.

Вхід на подію був вільним.