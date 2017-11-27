Упродовж доби на Львівщині горіли три автомобілі

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області

26 листопада о 15:47 до Служби порятунку «101» повідомлення про пожежу в м. Судова Вишня на вул. Д. Галицького, 1 Мостиського району в автомобілі «Opel Astra». На місце події виїхав пожежно-рятувальний підрозділ 56 ДПРП м. Судова Вишня. Пожежу ліквідували до його прибуття, внаслідок займання було пошкоджено електромережу в моторному відсіку.

Цього ж дня о 20:12 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Перемишляни на вул. Над липою, в автомобілі «Fiat Uno». За лічені хвилини на місце події прибули рятувальники 20 ДПРЧ м. Перемишляни. Пожежу локалізували о 20:19 та ліквідували о 20:29. Вогнем знищено салон автомобіля, пошкоджено моторний відсік.

А о 21:28 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Розвадів Миколаївського району в автомобілі «Ford Explorer». На місце події скерували пожежно-рятувальний підрозділ 19 ДПРЧ м. Миколаїв. Завдяки професійним діям рятувальників, пожежу вдалось оперативно ліквідувати і врятувати від знищення вогнем автомобіль. Пожежу локалізовано о 21:45, ліквідовано о 21:58. Вогнем знищено моторний відсік, частково пошкоджено панель приладів.

Причини виникнення займання встановлюють. Унаслідок подій ніхто з людей не постраждав.