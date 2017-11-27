Уночі пошкодили декоративні дерева й побили дзеркала в автомобілі на площі біля Катедри (відео)

Як повідомили в Галицькій районній адміністрації, сьогодні вночі двоє зловмисників пошкодили два декоративних дерева на площі біля Катедри.

«Сьогодні вночі двоє зловмисників пошкодили два декоративні дерева на площі біля Катедри. Завдяки діям «Муніципальної варти» зловмисників затримано», – розповів Андрій Зозуля, в.о. голови Галицької РА.

За словами Юрія Діля, начальника управління безпеки міста ЛМР, подія трапилася сьогодні о другій годині ночі. Двоє осіб намагалися зламати дерева на площі біля Катедри та побили дзеркала в авто.

«Працівники «Муніципальної варти» побачили хуліганів на камерах спостереження і викликали поліцію. Зловмисників вдалося затримати. Зараз будемо розшукувати власників авто, яким завдано шкоди, щоб вони написали заяву в поліцію», – повідомив Юрій Діль.

Нагадаємо, це вже другий випадок пошкодження декоративних дерев на площі біля Катедри.