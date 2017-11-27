У Трускавці водій зіткнувся з будівлею КПП поліції: загинула пасажирка

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 27 листопада о 01:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про ДТП. У Трускавці на вул. Дрогобицька водій автомобіля Mercedes-Benz G 630 не впорався з керуванням та зіткнувся з будівлею контрольно-пропускного посту поліції. Унаслідок ДТП на місці загинула пасажирка 1993 року, травмовано водія, який від госпіталізації відмовився.

На місце події залучали пожежно-рятувальне відділення 7 ДПРЧ м. Трускавець. Рятувальники відключали акумуляторну батарею та змивали дорогу від паливно-мастильних матеріалів. Обставини події встановлюють правоохоронці.