У Львові стартують наймасштабніші інженерні змагання Європи

Сьогодні у Львові стартує локальний етап змагань EBEC (European BEST Engineering Competition) – наймасштабніших інженерних змагань у Європі.

Змагаються команди у двох категоріях – Case Study та Team Design. Під час Case Study командам дають теоретичне завдання, яке вони повинні вирішити. Суть Team Design полягає у створенні механізму для вирішення певної проблеми.

Минулого року на Сase Study cтуденти мали вирішити проблему з вивезенням сміття з Грибовицького сміттєзвалища. А на Team Design створювали розумний будинок.

Локальний етап змагань Львів приймає уже вдесяте. Минулого року взяти участь в змаганнях у Львові зголосилось 30 команд. Однак відібрали лише по 10 у кожну з двох категорій. Цього року команд відібрали менше:

«Цього року змагатимуться 8 команд на Case Study і 8 – на Team Design. Позаминулого року було по 7 команд, минулого – по 10. Стартують змагання о 16 годині, у 2 корпусі «Львівської Політехніки», у 212 аудиторії» – розповідає «Львівській газеті» PR-менеджерка змагань у Львові Анжела Матусовська.

Триватиме локальний етап змагань у Львові до 1 грудня.

Як писала «Львівська Газета» раніше, минулоріч Львівська команда стала абсолютним переможцем змагань в Україні, і брала участь в міжнародному етапі, який відбувався у Чехії. Цього року міжнародного етапу змагань не буде, натомість національний етап прийматиме Львів, у квітні 2018 року.