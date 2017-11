У Львові покажуть мюзикл «Пригода Святого Миколая»

16, 17, 18 та 19 грудня у Львівській філармонії та у кінотеатрі ім. Довженка – мюзикл-казка «Пригода Святого Миколая». 16, 17 грудня – Львівська філармонія, початок о 16:00 та о 18:30. 18, 19 грудня – кінотеатр Довженка, початок о 19:00.

На сцені в музичних баталіях змагатимуться Ангели, Ангелята, Кіт, Чортик з Чортенятами та силами мороку, за те, щоб Свято Святого Миколая відбулось. Силам Світла допомагатиме Маленький Принц, який ненадовго покинув свою крихітну Планету і триматиме оборону разом із малечею. Бо хто, як не він, вміє дарувати Світло?

Мюзикл створено за мотивами улюблених хітів усіх часів і народів (James Brown «I feel good», AC/DC «Highway to hell», Queen «We are the champions», Chuck Berry «Johney B. Good», the Beatles «Hey jude», Adele «Skyfall», Scorpions «You and I», Leonard Cohen «Halleluia», Eric Clapton – «Tears In Heaven» та інших).

«Чудова і втілена ідея директора «Дударика» – Дмитра Кацала», – говорить співачка Оксана Муха – виконавиця ролі Мудрого Кота, котрий має всіх зрозуміти і примирити. – Дмитро вигадав історію, обрав відповідні хіти, написав тексти, аранжування. Що тут додати? Маємо радість усі вкупі – разом зі святим Миколаєм!».

«Пригода Святого Миколая» – це направду дуже цікаве дійство. І не тільки для дітей, а й для дорослих, – вважає виконавець ролі Чортика В’ячeслав Сінчук. – Це вистава про Добро, якого тепер в нас дуже мало, а «Зло» в нашій виставі навертається та стає на бік Добра. На жаль, люди зараз більше почали вірити у «Зло». У першу чергу, я сказав би, що ця вистава є наукою для дорослих і приклад, як виховувати своїх дітей».

А ще музиканти говорять, що мюзикл-казка «Пригода Святого Миколая» – це творчий експеримент, спроба відкрити українському глядачеві світову традицію сімейного перегляду новорічних вистав у найкращих традиціях.

Щодо самого директора хорової капели «Дударик» Дмитра Кацала, то він уже запрошує всіх небайдужих доєднатися до доброї ініціативи «Дударика» та КЦ Довженка «Подаруй дитині свято», що цього року охоплює 250 діточок з особливими потребами з Буківського та Роздільського будинків-інтернатів, НРЦ «Джерело», львівських шкіл-інтернатів для дітей із вадами зору та вадами слуху, вихованців спільноти «Віра і світло», і придбати діточкам квитки на мюзикл-казку «Пригоди Святого Миколая» у кінотеатрі Довженка 18 грудня. «Зі свого боку, капела організовує доїзд і повернення дітей, супровід і саме Свято», – пише Дмитро Кацал на своїй сторінці у Facebook.

Квитки у касі філармонії: 235 89 46,

Кінотеатрі ім. Довжeнка: 098 922 14 33

Купити квитки он-лайн можна за цими посиланнями:

https://gastroli.ua/events/prigoda-svyatogo-mikolaya16-12-17

https://gastroli.ua/events/prigoda-svyatogo-mikolaya16-12-17-18_00

https://gastroli.ua/events/prigoda-svyatogo-mikolaya17-12-17

https://gastroli.ua/events/prigoda-svyatogo-mikolaya18-12-17

https://gastroli.ua/events/prigoda-svyatogo-mikolaya19-12-17

Хорова капела «Дударик» на Facebook: https://www.facebook.com/Dudaryk.choir/?ref=bookmarks