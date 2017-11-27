У Городку вручили Бойові Хрести Лицарів ОУН-УПА родичам учасників визвольної боротьби

Нагороди членам родинам героїв вручив голова Координаційної ради з вшанування пам’яті Лицарів ОУН-УПА Микола Посівнич.

Також за дорученням голови Верховної Ради Андрія Парубія, учасники Революції Гідності отримали Почесні грамоти ВРУ «За заслуги перед Українським народом».

Дві нагороди, які призначили кур’єру проводу ОУН в Україні, кур’єру закордонного представництва УГВР Івану Хомі – «Богдан», передали на зберігання у Городоцький історико-краєзнавчий музей.