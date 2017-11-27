У ДТП біля Дрогобича постраждали 6 осіб

ДТП сталася вчора, 26 листопада, близько 10:30 на автодорозі «Пісочна – Східниця»

На об’їзній дорозі м. Дрогобич сталося лобове зіткнення автомобілів «ВАЗ-2103» (під керуванням мешканця смт. Славське, 1993 року народження) та «Volkswagen LT35» (водій – 1978 року народження, житель с. Ролів Дрогобицького району).

Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, внаслідок події постраждали шестеро осіб – водій і пасажири «ВАЗ-2103», яких доправили у Дрогобицьку міську лікарню. Після огляду та надання допомоги госпіталізували одну пасажирку «ВАЗ, мешканку Славського 1991 року народження.