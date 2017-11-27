У 26-річного львів’янина вилучили наркотиків на 120 тисяч гривень

У Львові правоохоронці вилучили наркотичних засобів на 120 тисяч гривень за цінами «чорного ринку»

Працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Львівській області 24 листопада провели санкціонований обшук у помешканні 26-річного львів’янина. Під час обшуку виявили та вилучили сім пакетів із амфетаміном вагою близько трьохсот грамів, п’ять пакетів та паперовий згорток із канабісом вагою близько 25 грамів, пакет із психотропною речовиною MDMA у кількості трьох марок, а також предмет, схожий на пістолет, електронні ваги, поліетиленові пакети для фасування наркозасобів, пристрій для викурювання марихуани та гроші – вісімсот гривень і десять доларів США. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Вартість вилучених наркотичних засобів за цінами «чорного ринку» становить більш ніж 120 тисяч гривень.

Наразі призначено низку експертиз, вирішують питання правової кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.