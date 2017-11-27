Третина українців хочуть мати закордонну освіту

Такими є результати опитування, проведеного у рамках проекту «Міський омнібус»

Як повідомляє компанія «Active Group», більше третини українців хотіли б вчитися за кордоном чи відправити туди своїх дітей. Зокрема, ідеться про європейські навчальні заклади, пише УНІАН.

Відповідаючи на запитання соціологічного дослідження, 37,1% опитаних обирали для навчання рідне містом. Натомість 33,9% опитаних хотіли б це робити за кордоном.

У інших містах України здобувати освіту бажають 12,1%.

Лише 2,9% респондентів взагалі не хотіли б для себе чи своїх дітей вищої освіти.

Додамо, що у кожному місті опитали мінімум 1500 людей, які проживають у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові. Теоретичні похибка не перевищує 2,5%.