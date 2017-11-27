Сьогодні на Львівщині – сніг, мокрий сніг та ожеледиця

Погоду в області сьогодні обумовить проходження холодного атмосферного фронту від циклону з центром над Балканами

Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у Львівській області сьогодні буде хмарно, часом дощ із переходом в мокрий сніг та сніг, вночі подекуди випали сильні опади. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

У Львові хмарно, дощ із переходом у мокрий сніг та сніг. Налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі 0 – 2° морозу, вдень 0 – 2° тепла.

За даними сайту https://ua.sinoptik.ua/, дощ зі снігом у Львові у другій половині дня має послабшати, а ближче до вечора – припинитися.

За народним прогнозом погоди, 27 листопада відзначають день апостола Пилипа. Погода цього дня багато в чому визначала майбутній врожай: іній на Пилипа – до врожаю вівса, дощ – пшениці. Якщо хмарне небо чи випаде сніг – до негожого травня; іній на деревах – до морозу, туман – на відлиги, а якщо вночі був іній, удень сніг не випаде. Прислуховувались і до пернатих «сусідів»: «На Пилипа ворона каркне – до відлиги».

За останні 130 років 27 листопада у Львові найвища температура становила 12.4° С – у 1949 році, а найнижча – -13.4° С, 1975-го.