Найкращим студентам Львівщини вручили обласні премії

Сьогодні, 27 листопада, у Львівському національному університеті ім. Івана Франка перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус вручив обласні іменні премії найкращим студентам вищих навчальних закладів Львівщини

Преміювання здійснюється у межах Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки для матеріального стимулювання студентів, які найбільше відзначилися у навчальній та науковій роботі, беруть активну участь у громадському житті навчального закладу, міста, області.

Цого року призначено 84 іменні премії (імені В’ячеслава Чорновола, Миколи Колесси, Олени Степанівни, Дмитра Вітовського, Євгена Лазаренка, Героя України Бориса Возницького, Івана Федоровича) у розмірі 4800 грн кожна.

Додамо, що у 2017 році студентам закладів вищої освіти також призначено 116 премій обласної ради та облдержадміністрації у розмірі 5140 грн кожна.