На кордоні з Польщею вилучили мікроавтобус, нафарширований цигарками

27 листопада громадянин України, мешканець Львівської області, керуючи транспортним засобом марки «Форд Транзит» на іноземній реєстрації, прямував з України до Республіки Польщі через пункт пропуску «Шегині – Медика». Для проходження митного контролю обрав смугу руху «зелений коридор».

Під час візуального огляду автомобіля у працівників митниці виникла підозра щодо переміщення в ньому товарів з приховуванням від митного контролю.

Під час поглибленого огляду транспортного засобу в сховку, в боковинах під декоративною обшивкою (не передбаченою заводом-виробником), у багажному відділенні працівники управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Львівської митниці ДФС спільно з працівниками ДПСУ виявили 1 353 пачки сигарет торгової марки «L&M».

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, сигарети та транспортний засіб вилучено. Справу буде скеровано до суду для розгляду по суті.