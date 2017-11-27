Маршрутки до Винників змінять схему руху

Очільники Винників та керівництво АТП-1 провели робочу нараду. Обговорювали, як покращити транспортне сполучення між Львовом та Винниками. У рамках домовленостей, уже сьогодні маршрут №29 мав би їхати за зміненою схемою. Крім того, на цей маршрут мали б додати 6 машин. Тоді як автобуси на маршруті №5А взагалі мали б замінити.

«Важливо було, щоб маршрути частково їхали до 28 заводу, щоб люди могли перейти на трамвай чи інший транспорт. За зміненою схемою, автобуси мали б курсувати відсьогодні, але наразі новий маршрут ще на погодженні в поліції», – розповів у коментарі «Львівській Газеті» заступник міського голови Винників Богдан Шустер.

Замість 6 малих маршруток, які дотепер їздили на маршруті №5А, тепер їздитиме 6 великих автобусів. Тобто, якщо раніше були 22-місні, тепер це, за словами представників АТП-1, 100-місні. Водночас на маршрут №29 повинні додати ще 6 маршруток, і загальна кількість машин становитиме 12.

Заміна автобусів на маршруті №5А має відбутись до 4 грудня. До цього ж часу на маршруті №29 мають курсувати 12 автобусів.

За словами Богдана Шустера, у місті проблемним залишається маршрут №36, переговори із його власниками ще попереду.