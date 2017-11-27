Львів’ян запрошують на показ фільму «Серце мами Гонгадзе»

«Легендарна жінка, яку не почули за життя, відверто оповідає про надихаючі й інтимні моменти своєї долі. Ви перенесетеся з пані Лесею в Грузію, Естонію та Францію, дізнаєтеся її пророчі слова. Ви дізнаєтеся з її вуст про родину, нечувані пригоди Георгія, побачите його бабцю, дорогі їхнім серцям місця, пізнаєте історію любові цієї легендарної Жінки», – пишуть організатори події.

У Львові відкритий прес-показ фільму «Серце мами Гонгадзе» відбудеться 28 листопада у Центрі Шептицького. Це – один із перших показів стрічки про легендарну Лесю Гонгадзе в її рідному місті.

Стрічку допрем’єрно демонстрували на низці кінофестивалів, а також у Парижі та Таллінні. Її відзначено нагородою «Кращий образ у кадрі» на Міжнародному фестивалі історичного кіно. Успішно пройшла й київська прем’єра фільму, здобувши високу оцінку кінокритиків за історичну цінність і прихильність глядача.

Фільм «Серце мами Гонгадзе» режисера В. Бігуна створений за сприяння Грузинського національного кіноцентру, підсилюється оригінальною музикою композитора Володимира Гронського, піснями, зокрема Святослава Вакарчука та Володимира Самайди. Створенню фільму сприяли сотні людей, чиї імена творча група записує з подякою в історію фільму. Генеральний продюсер – громадський активіст Юрій Іванович Чижмар.

Для багатьох ця стрічка – кінематографічний пам’ятник. Окрім Лесі Гонгадзе, відійшли в засвіти бл. Любомир Гузар, брат Л. Гонгадзе – Зенон Корчак, бабця Георгія Гонгадзе – Руф Гонгадзе, а також львівський оператор Борис Ухов.

На показ запрошують усіх охочих, але, зважаючи на обмежену кількість місць – за умови реєстрації на сторінці події у Facebook.

Заплановано допрем’єрні та кінотеатральні покази фільму, а також відкрита Львівська прем’єра – 2 грудня в Львівському палаці мистецтв о 16:00: facebook.com/events/1306895022748473.

В обговоренні візьмуть участь і герої та творці фільму, зокрема режисер стрічки В’ячеслав Бігун.

Показ відбувається за підтримки Центру Шептицького Українського католицького університету. Вхід вільний.

В’ячеслав Бігун – кінематографіст і вчений-юрист, родом із Закарпаття. Навчався й працював у провідних університетах і установах світу (Львівський університет, Інститут держави і права НАНУ, Гейдельберг, Сорбонна та ін.), юристом в Європейському суді з прав людини. Кандидат юридичних наук, магістр кіномистецтва. Автор понад 500 публікацій, близько 20 фільмів (частина – у вільному доступі), які удостоєні більше 30 нагород. Найпродуктивніший український кінорежисер, за даними каталогів «Українські фільми», виданих Держкіно у 2016 та 2015 рр., Міжнародної кінобази (IMDb). 2017 року презентував 5 стрічок. Один з перших українських кінорежисерів – мільйонерів за кількістю онлайн-переглядів (бл. 3,5 млн). Неодноразово відзначений за активну популяризацію українського кіно. Фільмографія:imdb.to/2hnc8xE.