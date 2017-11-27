Епідпоріг захворюваності на грип і ГРВІ у Львові перевищено в одній віковій групі

За минулий тиждень, від 20 до 26 листопада, в області захворіла на грип та гострі респіраторні інфекції 10 151 особа

Це на 449 випадків більше, ніж за попередній тиждень, – повідомили в ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України». Інтенсивний показник захворюваності становить 401,9 при епідемічному порозі 549,55. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 60,1% (захворіло дітей до 17років – 6 098 осіб).

У Львові за минулий тиждень захворіло 4 055 осіб тижнем раніше – 3 778 осіб), інтенсивний показник на останньому тижні був 525,6 при епідпорозі 653,92. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 56,0%. Зареєстровано перевищення епідемічного порогу у віковій групі 15-17 років на 11,6%.

Протягом тижня було госпіталізовано з діагнозомГРІ в інфекційні стаціонари області 163 осіб (1,6%), у тому числі 130 дітей віком до 17 років.

Вірусологічна лабораторія ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» від початку епідемічного сезону обстежила 27 хворих із підозрою на грип та ГРІ. Позитивних результатів на грип не зареєстровано. Серед збудників ГРВІ виявлено в однієї особи РНК риновірусу.

В Україні пройшли перереєстрацію такі вакцини проти грипу: «Інфлувак» (виробник – Нідерланди), «Інфлуензе Ваксин» (Китай), «Джісі ФЛЮ» (Корея) і «Ваксігрип» (Франція). Станом на 24.11.2017р. у Львівській області отримали щеплення проти грипу 2 442 особи, в т.ч. з групи ризику – 2 244 особи.