164 спортсмени та тренери-переможці отримали від міста грошові нагороди
Грошові винагороди отримали 164 спортсмени та тренери-переможці конкурсу. Міський голова Львова привітав переможців та побажав гарних результатів у всіх наступних змаганнях.
Також на церемонії вручення нагород були почесні гості – Андрій Демчук, паралімпійський чемпіон з фехтування на шаблях, Мирослав Герцик, почесний ректор Львівського державного університету фізичної культури.
На отримання премії Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам, прийом заявок яких тривав до 30 червня 2017 року включно, від претендентів було отримано 346 заявок, які були скеровані для розгляду конкурсній комісії з визначення переможців за Програмою.
До складу конкурсної комісії з визначення переможців за Програмою увійшли представники управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики ЛМР, депутатського корпусу та спортивної громадськості міста.
При визначенні переможців конкурсна комісія оцінювала претендентів на отримання одноразових премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам за такими критеріями: наявність 1, 2, 3 місця на Олімпійських Іграх, Чемпіонатах Світу, Чемпіонатах Європи, Чемпіонатах України у 2016 році.
У цьому році конкурсною комісією було вирішено нагородити преміями спортсменів, які зайняли у 2016 році 1, 2, 3 місця на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спортсменів, які зайняли 1 місце на чемпіонатах України з олімпійського виду спорту, та тренерів, які підготували переможців і призерів Чемпіонатів Світу та переможців і призерів Чемпіонатів Європи.
За результатами такого розподілу переможцями стали 164 учасники.
Переможцям виплачено винагороду в залежності від олімпійського, неолімпійського видів спорту, рейтингу змагань, зайнятого місця та вікової категорії, у якій виступає спортсмен (дорослі, молодь, юніори, кадети).
Найбільшу винагороду за результатами конкурсу у розмірі 11 000 грн. отримає лише один спортсмен, який став чемпіоном світу з олімпійського виду спорту у віковій категорії «Дорослі» у виконанні неолімпійської вправи.
Чемпіон Європи з олімпійського виду спорту у віковій категорії «Дорослі» у виконанні олімпійської вправи отримає 10 000 грн.
Відповідно, чемпіони світу з неолімпійського виду спорту у віковій категорії «Дорослі» отримають 6 000 грн., а чемпіони Європи з неолімпійського виду спорту у віковій категорії «Дорослі» – 5 000 грн.
Спортсмени, які стали переможцями Чемпіонатів України з олімпійського виду спорту отримають винагороду у розмірі 2 000 грн.
СПИСОК
переможців, які відзначаються премією Львівської міської ради
талановитим та перспективним спортсменам і тренерам
|
№ з/п
|
ПІБ
|
Вид спорту
|
1.
|Авраменко Андрій Юрійович
|пожежно-прикладний спорт
|
2.
|Айрапетян Кнарік Гагіківна
|карате
|
3.
|Андрухів Іванна Ігорівна
|веслування на байдарках і каное
|
4.
|Баранюк Олена Ігорівна
|стрільба з лука
|
5.
|Баса Тарас Олегович
|бокс
|
6.
|Білий Сергій Юрійович
|велоспорт
|
7.
|Білінський Ростислав Володимирович
|веслування на човнах Дракон
|
8.
|Біляк Валентин Ігорович
|плавання
|
9.
|Бірюкова Юлія Олександрівна
|велоспорт
|
10.
|Бондарук Роман Романович
|кульова стрільба
|
11.
|Бородулько Володимир Олексійович
|веслування на човнах Дракон
|
12.
|Бубняк Христина Олегівна
|велоспорт
|
13.
|Бундз Роман Степанович
|веслування на човнах Дракон
|
14.
|Бурко Микола Богданович
|армспорт
|
15.
|Бучковський Андрій Казимирович
|веслування на човнах Дракон
|
16.
|Василів Петро Степанович
|веслування на човнах Дракон
|
17.
|Вергелес Віталій Вікторович
|веслування на байдарках і каное
|
18.
|Винницький Василь Ігорович
|триатлон (авкватлон)
|
19.
|Вікторова Ксенія Юріївна
|триатлон
|
20.
|Возняк Анастасія Романівна
|художня гімнастика
|
21.
|Возняк Марія-Соломія Богданівна
|кульова стрільба
|
22.
|Война Руслана Вячеславівна
|сучасне п’ятиборство
|
23.
|Вольська Соломія Василівна (молодь)
|вільна боротьба
|
24.
|Гавелко Марія Петрівна
|стрільба з лука
|
25.
|Галик Діана Богданівна
|велоспорт
|
26.
|Гаравський Максим Сергійович
|фехтування
|
27.
|Гергель Оксана Василівна
|вільна боротьба
|
28.
|Герцик Ростислав Андрійович
|фехтування
|
29.
|Гика Андрій Вікторович (кадети)
|вільна боротьба
|
30.
|Гладкий Віктор Ярославович (юніор)
|пауерліфтинг
|
31.
|Гнип Соломія Степанівна (юніор, команда)
|стрільба з лука
|
32.
|Горішна Лілія Романівна (молодь)
|вільна боротьба
|
33.
|Горлова Анастасія Вадимівна
|веслування на байдарках і каное
|
34.
|Гринчук Юрій Тарасович
|важка атлетика
|
35.
|Гриців Олександр Євгенович
|бокс
|
36.
|Гудзь Назар Юрійович
|велоспорт
|
37.
|Гук Володимир Павлович
|веслування на човнах Дракон
|
38.
|Гура Орест Сергійович
|настільний теніс
|
39.
|Гурський Віталій Ярославович
|вільна боротьба
|
40.
|Гурський Ярослав Ярославович
|вільна боротьба
|
41.
|Демчишин Віталій Борисович (юніор)
|карате
|
42.
|Дець Володимир Іванович
|веслування на байдарках і каное
|
43.
|Джус Юрій Ігорович
|фехтування
|
44.
|Дідич Орися Богданівна
|стрільба з лука
|
45.
|Дмитришин Роман Іванович
|веслування на човнах Дракон
|
46.
|Домінюк Михайло Михайлович
|гирьовий спорт
|
47.
|Дукач Антон Олегович
|санний спорт
|
48.
|Думич Юрій Ігорович
|веслування на човнах Дракон
|
49.
|Дух Ігор Григорович
|вільна боротьба
|
50.
|Жеплінська Марта Ігорівна
|веслування на байдарках і каное
|
51.
|Залигін Микола Володимирович
|велоспорт
|
52.
|Заставна Ірина Юріївна
|стрільба з лука
|
53.
|Захарків Роман Ярославович
|санний спорт
|
54.
|Заяць Ольга Михайлівна
|важка атлетика
|
55.
|Зелених Катерина Дмитрівна
|вільна боротьба
|
56.
|Іваницький Богдан Васильович
|армспорт
|
57.
|Іваницький Георгій Володимирович
|стрільба з лука
|
58.
|Ільків Валентин Ярославович
|сучасне п’ятиборство
|
59.
|Ільчина Орися Володимирівна
|легка атлетика
|
60.
|Канака Мар’ян Андрійович
|велоспорт
|
61.
|Канака Олег Андрійович
|велоспорт
|
62.
|Каргут Андрій Степанович
|велоспорт
|
63.
|Качмар Павло Іванович
|веслування на човнах Дракон
|
64.
|Квурт Анна-Анастасія Володимирівна
|спортивні танці
|
65.
|Квятковський Андрій Васильович
|вільна боротьба
|
66.
|Кізима Ігор Григорович (юніор)
|кульова стрільба
|
67.
|Кіт Тетяна Орестівна (молодь)
|вільна боротьба
|
68.
|Клімченко Тетяна Ігорівна
|велоспорт
|
69.
|Клуннікова Ольга Ігорівна
|сучасне п’ятиборство
|
70.
|Кміть Соломія Василівна (юніор)
|карате
|
71.
|Ковальчук Юрій Андрійович
|сучасне п’ятиборство
|
72.
|Колесник Юрій Олегович (юніор)
|кульова стрільба
|
73.
|Колос Мар’яна Орестівна
|вільна боротьба
|
74.
|Колосов Сергій Володимирович
|пауерліфтинг
|
75.
|Колосова Анастасія Юріївна
|триатлон, сучасне п’ятиборство
|
76.
|Коляда Костянтин Богданович
|легка атлетика
|
77.
|Колядінцева Світлана Олександрівна
|стрільба з лука
|
78.
|Конарєва Поліна Андріївна
|кульова стрільба
|
79.
|Копитко Денис Олегович (молоді)
|карате
|
80.
|Копитко Юрій Богданович
|веслування на човнах Дракон
|
81.
|Корець Андрій Васильович
|веслування на човнах Дракон
|
82.
|Коростильов Павло Сергійович
|кульова стрільба
|
83.
|Коростильов Сергій Миколайович
|кульова стрільба
|
84.
|Коростильова Юлія Сергіївна
|кульова стрільба
|
85.
|Крива Катерина Олександрівна
|карате
|
86.
|Кривич Олександр Андрійович (юніор)
|велоспорт
|
87.
|Кузик Тарас Романович
|веслування на байдарках і каное
|
88.
|Кузів Ольга Богданівна
|веслування на човнах Дракон
|
89.
|Куротчин Назар Васильович
|бокс
|
90.
|Кушнір Андрій Вікторович
|вільна боротьба
|
91.
|Кушнірук Ілона Ігорівна
|веслування на байдарках і каное
|
92.
|Лисак Ангеліна Вікторівна (юніор)
|вільна боротьба
|
93.
|Лівач Оксана Василівна (юніор)
|вільна боротьба
|
94.
|Лукачук Соломія Юріївна
|велоспорт
|
95.
|Лукашев Георгій Олександрович
|сучасне п’ятиборство
|
96.
|Лук’янова Наталія Вадимівна
|стрільба з лука
|
97.
|Львов Станіслав Зеновійович
|веслування на човнах Дракон
|
98.
|Мазовський Тарас Вікторович (юніор)
|веслування на байдарках і каное
|
99.
|Макаревич Сергій Олександрович
|стрільба з лука
|
100.
|Манастирський Андрій Степанович (юніор)
|пауерліфтинг
|
101.
|Марчак Ірина Олексіївна
|легка атлетика
|
102.
|Марченко Вероніка Сергіївна
|стрільба з лука
|
103.
|Маслюк Андрій Дмитрович
|веслування на човнах Дракон
|
104.
|Мельник Галина Юріївна
|карате
|
105.
|Мних Роман Романович (юніор)
|гирьовий спорт
|
106.
|Мокринський Ярослав Анатолійович
|стрільба з лука
|
107.
|Нагорний Сергій Олегович (юніор)
|веслування на байдарках і каное
|
108.
|Наумова Жанна Борисівна
|стрільба з лука
|
109.
|Образцова Тетяна Олександрівна
|стрільба з лука
|
110.
|Озимок Дмитро Сергійович
|веслування на байдарках і каное
|
111.
|Олеськевич Ярослав Олександрович
|настільний теніс
|
112.
|Падошик Анастасія Ігорівна (кадети)
|вільна боротьба
|
113.
|Палеха Катерина Борисівна
|стрільба з лука
|
114.
|Пантелєєва Ксенія Геннадіївна
|фехтування
|
115.
|Панцир Олександр Володимирович
|стрільба з лука
|
116.
|Паньків Юлія Іванівна
|велоспорт
|
117.
|Пастернак Володимир Ігорович
|кульова стрільба
|
118.
|Петрів Іван Іванович
|вільна боротьба
|
119.
|Петрів Олександр Святославович
|кульова стрільба
|
120.
|Пилипів Оксана Петрівна
|веслування на човнах Дракон
|
121.
|Пістун Андрій Ігорович
|вільна боротьба
|
122.
|Плескун Руслан Олександрович
|кульова стрільба
|
123.
|Посіко Олег Богданович
|велоспорт
|
124.
|Прийма Софія Сергіївна (юніор)
|триатлон
|
125.
|Присяженко Сергій Євгенович
|пожежно-прикладний спорт
|
126.
|Раковський Володимир Геннадійович
|вільна боротьба
|
127.
|Раковський Олександр Генадійович
|вільна боротьба
|
128.
|Романенков Валерій Валерійович
|велоспорт
|
129.
|Романюк Григорій Олександрович
|веслування на човнах Дракон
|
130.
|Ростикус Роман Богданович
|легка атлетика
|
131.
|Рудницький Роман Орестович
|армспорт
|
132.
|Русин Ірина Валеріївна
|стрільба з лука
|
133.
|Рябовалова Вероніка Олександрівна
|вільна боротьба
|
134.
|Савчин Володимир Володимирович
|веслування на байдарках і каное
|
135.
|Сарамака Дана Романівна
|гірськолижний спорт
|
136.
|Свистіль Віталій Володимирович
|фехтування
|
137.
|Сендецький Євген Олегович
|карате
|
138.
|Скариш Володимир Любомирович
|веслування на човнах Дракон
|
139.
|Стасюк Данило Олександрович
|вільна боротьба
|
140.
|Степаненкова Тетяна Ігорівна
|веслування на байдарках і каное
|
141.
|Стецків Олена Андріївна
|санний спорт
|
142.
|Струтинський Олександр Іванович
|веслування на човнах Дракон
|
143.
|Тимчій Олег Орестович
|веслування на човнах Дракон
|
144.
|Ткач Юлія Анатоліївна
|вільна боротьба
|
145.
|Ткачишин Степан Іванович
|вільна боротьба
|
146.
|Томищ Марія Василівна
|вільна боротьба
|
147.
|Торкот Валентин Володимирович
|спортивні танці
|
148.
|Трапезнікова Соломія Василівна (юніор, команда)
|стрільба з лука
|
149.
|Ушакова Тетяна Юріївна
|карате
|
150.
|Федечко Кирило-Володимир Юрійович
|веслування на байдарках і каное
|
151.
|Федорук Назар Володимирович
|стрільба з лука
|
152.
|Худа Антон Юрійович
|стрільба з лука
|
153.
|Ціздин Уляна Юріївна
|пауерліфтинг
|
154.
|Чаленко Катерина Дмитрівна
|вільна боротьба
|
155.
|Чапля Назарій Миколайович
|легка атлетика
|
156.
|Чебанець Тадей-Іван Анатолійович
|велоспорт
|
157.
|Чудик Оксана Богданівна (кадети)
|вільна боротьба
|
158.
|Шаповал Віктор Вікторович
|легка атлетика
|
159.
|Шеремет Роман Олегович
|стрільба з лука
|
160.
|Шостак Діана Маркіянівна (юніор)
|карате
|
161.
|Штикало Роман Дмитрович
|веслування на байдарках і каное
|
162.
|Шхумова Олена Замірівна
|санний спорт
|
163.
|Яковенко Валерія Вадимівна
|стрільба з лука
|
164.
|Яковлев Микита Васильович
|велоспорт