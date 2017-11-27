164 спортсмени та тренери-переможці отримали від міста грошові нагороди

Сьогодні у Львівській міській раді відбулось вручення премій талановитим і перспективним спортсменам і тренерам за результатами 2016 року в рамках Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова на 2017-2020 роки

Грошові винагороди отримали 164 спортсмени та тренери-переможці конкурсу. Міський голова Львова привітав переможців та побажав гарних результатів у всіх наступних змаганнях.

Також на церемонії вручення нагород були почесні гості – Андрій Демчук, паралімпійський чемпіон з фехтування на шаблях, Мирослав Герцик, почесний ректор Львівського державного університету фізичної культури.

На отримання премії Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам, прийом заявок яких тривав до 30 червня 2017 року включно, від претендентів було отримано 346 заявок, які були скеровані для розгляду конкурсній комісії з визначення переможців за Програмою.

До складу конкурсної комісії з визначення переможців за Програмою увійшли представники управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики ЛМР, депутатського корпусу та спортивної громадськості міста.

При визначенні переможців конкурсна комісія оцінювала претендентів на отримання одноразових премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам за такими критеріями: наявність 1, 2, 3 місця на Олімпійських Іграх, Чемпіонатах Світу, Чемпіонатах Європи, Чемпіонатах України у 2016 році.

У цьому році конкурсною комісією було вирішено нагородити преміями спортсменів, які зайняли у 2016 році 1, 2, 3 місця на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спортсменів, які зайняли 1 місце на чемпіонатах України з олімпійського виду спорту, та тренерів, які підготували переможців і призерів Чемпіонатів Світу та переможців і призерів Чемпіонатів Європи.

За результатами такого розподілу переможцями стали 164 учасники.

Переможцям виплачено винагороду в залежності від олімпійського, неолімпійського видів спорту, рейтингу змагань, зайнятого місця та вікової категорії, у якій виступає спортсмен (дорослі, молодь, юніори, кадети).

Найбільшу винагороду за результатами конкурсу у розмірі 11 000 грн. отримає лише один спортсмен, який став чемпіоном світу з олімпійського виду спорту у віковій категорії «Дорослі» у виконанні неолімпійської вправи.

Чемпіон Європи з олімпійського виду спорту у віковій категорії «Дорослі» у виконанні олімпійської вправи отримає 10 000 грн.

Відповідно, чемпіони світу з неолімпійського виду спорту у віковій категорії «Дорослі» отримають 6 000 грн., а чемпіони Європи з неолімпійського виду спорту у віковій категорії «Дорослі» – 5 000 грн.

Спортсмени, які стали переможцями Чемпіонатів України з олімпійського виду спорту отримають винагороду у розмірі 2 000 грн.

СПИСОК

переможців, які відзначаються премією Львівської міської ради

талановитим та перспективним спортсменам і тренерам