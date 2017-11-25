Завтра на Погулянці відбудеться дитяче свято

З нагоди прийняття Конвенції ООН про права дитини 26 листопада о 15.00 у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини (м.Львів, вулиця Вахнянина, 29) відбудеться дитяче свято

У програмі свята: вистава «У Бабусі на городі» та розважальна програма, казкова лотерея, корисні підказки, загадки і конкурси, цікаві майстер-класи. Народний музичний театр «Погулянка» виступить зі святковою виставою. Продовженням свята буде розважальна програма для дітей аніматорського колективу «Весела Країна» від організації «Українська молодь – Христові».

Свято відбудеться за підтримки служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації та Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.