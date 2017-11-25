У Львові відбудеться Відкритий Кубок з панкратіону

Участь у змаганнях візьмуть понад 200 спортсменів зі Львова, Стрия, Івано-Франківська, Тернополя, Луцька, Чернівців, Ужгорода, Кіровограда, Києва та ін. Серед почесних гостей турніру – Юрій Черкалюк, чемпіон Світу та Європи з міста Чернівці, а також чемпіон Європи з панкратіону, львів’янин Ігор Грицьків.

Організатори турніру: «Львівська обласна федерація панкратіону», клуб «Grappling Lviv», громадська організація «Еволюція суспільства» за підтримки управління молоді сім’ї та спорту Львівської міської ради.

Початок змагань – у суботу, об 11.00. Вхід вільний.

Панкратіон – давньогрецький олімпійський вид спорту, який еволюціонував спочатку в «бої без правил», а нині – у змішані єдиноборства. Змішані єдиноборства у світі, як і в Україні набувають популярності.

«Сьогодні панкратіон поділяється на декілька розділів. Одні з найпопулярніших – це греплінг (універсальний вид боротьби, де застосовуються будь-які прийоми з усіх борцівських дисциплін) і ММА – змішані єдиноборства, де дозволяється майже усі борцівські та бійцівські прийоми, але є чіткі регламентовані правила», – зазначив президент федерації панкратіону Львівської області, володар Кубка світу Олег Согор.