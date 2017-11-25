Сьогодні Україна вшановує жертв голодоморів

Національні пам’ятні заходи до 84 роковин геноциду пройдуть під гаслом «Голодомор — помста за свободу, помста за революцію», – зазначає Український інститут національної пам’яті. Жалобні заходи традиційно відбуваються, крім України, також у 32 країнах світу.

«Голодомор – це помста за свободу. Українців карали смертю за здобуту незалежність від імперій. Геноцид знищив ключові свободи: мільйони позбавлені життя, в країну повернено рабство – селянам обмежили пересування і відібрали паспорти, колгоспи застосовували примусову працю, люди не могли сподіватися на недоторканість житла, не мали свободи релігії, їх обмежили в культурних правах. Але режим не зумів досягнути головного – Україну не зламали. І свою незалежність ми змогли підтвердити вже 1991 року», – говорить історик Володимир В’ятрович, голова Українського інституту національної пам’яті.

Голодомор – злочин геноциду проти українського народу, він став результат спеціально організованого комуністичним керівництвом штучного голоду у 1932–1933 роках, що спричинив загибель мільйонів людей. Визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу законодавчо закріплено Законом України «Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні».

Сьогодні у Львові, як і по всій країні, відбудуться заходи з вшанування 84-х роковин Голодомору в Україні. Протягом дня в усіх храмах Львова служать Поминальні Служби Божі за жертвами голодоморів.

Розпочнуться жалобні заходи з вшанування пам’яті жертв Голодоморів о 15.30 на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченкові. Духовенство проведе екуменічну панахиду. О 16.00 Львів долучиться до загальнонаціональної «Хвилини мовчання», після чого прозвучить церковний передзвін. Опісля відбудеться Всеукраїнська акція «Запали свічку» – керівництво області та міста, представники громадськості запалять лампадки на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченкові.

Також заплановане покладання лампадок учнівським парламентом Львівщини до пам’ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій (просп. Чорновола).

О 18.00 у Львівській обласній філармонії відбудеться вечір пам’яті «Жнива скорботи».

Нагадаємо, у Львові є 123 мешканці, які пережили Голодомор 1932-1933 років. Вони отримають від міста матеріальну допомогу.

Загалом на Львівщині заплановано понад 500 мистецьких заходів на вшанування жертв голодоморів.

День пам’яті жертв голодоморів — щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

Запроваджений згідно з указом Президента України Леоніда Кучми № 1310/98 від 26 листопада 1998 року як «День пам’яті жертв голодоморів». Указом Кучми № 1181/2000 від 31 жовтня 2000 року встановлювалася назва «День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій». Указом Кучми № 797/2004 від 15 липня 2004 року встановлювалася назва «День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій». Указом президента Віктора Ющенка № 431/2007 від 21 травня 2007 називається «День пам’яті жертв голодоморів».

Традиційно цього дня громадяни відвідують поминальні Богослужіння і покладають символічні горщики із зерном та свічками до пам’ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам’яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів і міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.