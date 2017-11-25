Смертельна ДТП трапилась на трасі Радехів – Червоноград
Тут зіткнулися два автомобілі – «Пежо експерт» та «ВАЗ 2109»
Аварія сталася учора, 24 листопада, поблизу села Волсвин Сокальського району, повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Водій «Пежо», мешканець Радехівщини, здійснив зіткнення із автомобілем «ВАЗ 2109», яким керував мешканець Сокаля.
Внаслідок ДТП останній отримав важкі травми і в реанімаційному відділені Червоноградської лікарні.
Причини події встановлюються.