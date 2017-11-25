Погода на вихідні

Сьогодні у Львові ще буде сонячно, а завтра вже засніжить

Сьогодні, 25 листопада, весь день буде ясна погода. Лише на вечір стане хмарно, проте опадів синоптики не передбачають.

Температура повітря зранку +3° – +6°, а в обід воно прогріється навіть до +9°. Натомість вже ввечері знизиться до 3-4 градусів тепла.

У неділю, 26 листопада, у Львові вранці та вдень дощитиме. А на вечір синоптики прогнозують сильніший дощ зі снігом.

Стовпчик термометра не підніметься вище +4 – 5°.

До речі, найтепліше 25 листопада було у1980 році. Тоді на термометрі було майже 13° тепла.

А от вже у 1983 синоптики зафіксували найнижчу – 11,9° морозу.