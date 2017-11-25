На Радехівщині зіткнулася фура та рейсовий автобус

Як повідомили у прес-службі Нацполіції Львівської області, учора ввечері близько 19 години сталася аварія в селі Гамаліївка Пустомитівського району. Тут на дорозі Київ – Чоп зіткнулися вантажівка та автобус «Львів – Буськ».

«Водій тягача «Мерседес» з причепом, 43-річний іноземець, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу транспорту, який нею рухався. В результаті цього вантажівка зіткнулася з автобусом «Мерседес 609D» під керуванням 56-річного жителя Золочівського району, що здійснював рейс за маршрутом «Львів-Буськ», – кажуть у Нацполіції.

В результаті потерпіло 12 пасажирів автобуса. Чотирьох госпіталізували у львівську лікарню, інші отримали медичну допомогу і їх відпустили додому.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди і вирішують питання про відкриття кримінального провадження.