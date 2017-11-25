Львівські маршрутки можуть подорожчати вже до Нового року

Як розповів «Львівській газеті» заступник міського голови Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак, подорожчання є неминучим:

«Всі міста вже піднімають. Чому нікого не дивує, що «Укрзалізниця» декілька разів на рік піднімає ціни? Чому нікого не дивує, що ви заходите в магазин, а там декілька разів на місяць все дорожчає. А транспортний тариф має стояти на місці. Не буває такого. Економіка такого не витримує».

Він також сказав, що економічний розрахунок показує тариф не менше 6 гривень.

«Та я буду відстоювати, що підвищили тільки до 5 гривень», – наголосив Сергій Бабак.

Нагадаємо, у міській раді ініціювали перегляд тарифу на перевезення у міських маршрутках. У пояснювальній записці йдеться про те, що причиною перегляду тарифу є звернення перевізників. Ті ж у свою чергу посилаються на зростання вартості пального, підняття заробітної плати та ціни запчастин. За підрахунками перевізників, для різних підприємств перевезення одного пасажира у Львові вартує від 6,05 до 7,35 грн.