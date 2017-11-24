Водійські права видаватимуть по-новому

Після цього терміну права можна обміняти на постійні. Але тільки за умови, що протягом 24 місяців людина скоїла не більше двох порушень правил дорожнього руху.

Крім того, водій і з таким посвідченням має обмежене право керування, тобто не може перевищувати швидкість 70 км/год.

Для того, щоб отримати постійні права, іспит перездавати не треба. Лише у тому випадку, якщо порушень ПДР було три і більше, доведеться знову складати теорію і практику.

«Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та позбавлені права на керування транспортними засобами, не здійснюється. Таке посвідчення передається до сервісного центру МВС за зареєстрованим місцем проживання особи для його знищення. Поновлення права на керування транспортними засобами в такому випадку здійснюється шляхом отримання нового посвідчення водія, яке вважається виданим вперше після проходження позачергового медичного огляду, підготовки відповідно до планів і програм та після складення теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі МВС», – йдеться у документі.

Нагадаємо, Кабмін погодив нові штрафи для водіїв. Найближчим часом документи передадуть на розгляд до Верховної Ради.