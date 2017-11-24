Уночі горів житловий будинок у Львові (відео)

24 листопада о 02:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в нежитловому приміщенні. Займання сталося на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в м. Львові на вул. Патона, 2. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Пожежа спричинила задимлення у під’їзді. Аби гарантувати безпеку мешканців, рятувальники вивели із будинку на свіже повітря 30 людей.

Рятувальники через щільне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 02:52 та ліквідували о 02:54 в складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено килимове покриття на площі 10 кв.м і пошкоджено вхідні двері.

До ліквідації пожежі залучили 14 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Причину займання встановлюють. Унаслідок події ніхто з людей не постраждав.