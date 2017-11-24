«Укрзалізниця» запускає 7 додаткових поїздів на час новорічних свят

Вони здійснять 47 рейсів у найпопулярніші напрямки південних та західних областей України

Про це повідомив в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«У подорож на новорічно-різдвяні свята! Вже призначено 7 додаткових поїздів на 47 рейсів: 191/192 Київ – Львів, 197/198 Київ – Ковель, 177/177 Київ – Хмельницький, 223/224 Київ – Одеса, 180/179 Київ – Дніпро, 63/64 Дніпро – Одеса та 258 Одеса – Львів», – сказав він.

Також вже відомі дні, у які їздитимуть додаткові потяги.

№ 191/192 Київ – Львів (з Києва 28, 29, 30, 31 грудня та 2, 5,6 січня. Зі Львова 28, 29, 30 грудня та 1, 2, 5,7 січня). № 197/198 Київ – Ковель (з Києва 29, 31 грудня та 5,6 січня. З Ковеля 29 грудня та 1, 5,7 січня). № 177/177 Київ – Хмельницький (з Києва 23, 25, 30 та 31 грудня. З Хмельницького 23, 25, 30, 31 грудня). № 223/224 Київ – Одеса (з Києва 30 та 31 грудня. З Одеси 30 грудня та 1 січня). № 179/179 Київ – Дніпро (з Києва 28, 29, 30, 31 грудня та 2 січня. З Дніпра 28, 29, 30 грудня та 2 січня). № 63/64 Дніпро – Одеса (з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4,6 січня. З Одеси 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5,7 січня). № 258/258 Одеса-Львів (з Одеси 22-30 грудня та 1-5,7 січня. Зі Львова 23-31, 2-6 січня).

В «Укрзалізниці» просять пасажирів заздалегідь подбати про квитки, оскільки під час свят на них різко зростає попит.

Нагадаємо, 10 грудня компанія впроваджує новий розклад руху поїздів. Цей графік працюватиме впродовж 2017-2018 років.