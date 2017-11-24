У Львові поліція перевіряє два ТРЦ через повідомлення про замінування

Сьогодні увечері до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування ТРЦ «Форум» і "Victoria Gardens"

«Сьогодні, 24 листопада, о 18.15 та 18.22 до правоохоронців надійшло два анонімних повідомлення про замінування двох львівських торгівельно-розважальних центрів розташованих на вулицях Під Дубом та Кульпарківській», – повідомляють у прес-службі Нацполіції.

Відомо, що правоохоронці обстежують приміщення центрів та прилеглу територію, проводять евакуацію працівників та відвідувачів. Також там працюють слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб.

Крім того, правоохоронці встановлюють особи анонімів, котрі надали повідомлення.

Тим часом на сторінці ТРЦ «Вікторія Гарденс» у Фейсбук також є повідомлення при тимчасову запинку роботи закладу.

“Шановні відвідувачі, з технічних причин ТРЦ Victoria Gardens тимчасово припинив свою роботу. Просимо вибачення за незручності, про відновлення роботи торгового центру повідомимо Вас додатково на нашій сторінці!”

Додамо, що сьогодні у світі день “чорної п’ятниці”. Тож через знижки у магазинах відвідувачів у закладах було більше, ніж зазвичай.