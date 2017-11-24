Священик зі Львівщини організував у Польщі курс польської мови для українців

Священик із Сокальсько-Жовківської єпархії о. Роман Возняк, що поїхав на місійні терени Польщі в пошуках наших заробітчан з України, організував три осередки душпастирської діяльності

Осередки працюють у містах Каліш, Кемпно й Острув Вєлькопольскі. Крім того, минулої суботи розпочали діяти курси польської мови для молоді.

Дев’яносто молодих людей, які працюють у місті Каліш, почали вивчати польську мову сертифікованого рівня А1 – В1. Проект підтримала Міська рада, взявши на себе частину фінансових витрат, і Вища професійна школа м. Каліш, яка надала свої аудиторії.

Представником від навчального закладу для співпраці з українцями є керівник відділу обміном студентами «Еразмус» – пані Ева Васілевська. Лектором польської мови є дипломований філолог пані Ольга Степанець.

Курс проводять у суботні вечори, він триватиме до кінця квітня 2018 року. По завершенні навчання випускники отримають сертифікати, що дозволять продовжувати професійне навчання у Вищій професійній школі Каліша на будь-якому обраному факультеті.

З Сокальсько-Жовківської єпархії виїхало троє священиків, які успішно працюють на теренах Польщі, де ще ніколи не діяла Українська Греко-Католицька Церква. Душпастирі-місіонери проводять різноманітну соціальну працю для поліпшення духовного та соціального становища українців.