Правоохоронці розшукують підозрюваного у виробництві та збуті наркотиків

Усіх, хто володіє інформацією про місце перебування розшукуваного, просять звернутися в поліцію

Шевченківський ВП ГУНП у Львівській області розшукує громадянина Дудченка Віталія Анатолійовича, 09.07.1981 р.н. уродженця Львова. Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, його розшукують за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Усіх, хто володіє інформацією про місце перебування розшукуваного, просять звертатися на оперативну лінію 102 або за телефоном: 8 (067) 934-83-27.