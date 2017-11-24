Паралімпійця зі Львівщини зобразили на пам’ятній монеті

У презентації пам’ятної монети взяли участь Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, чемпіон XV літніх Паралімпійських ігор з настільного тенісу Віктор Дідух, а також керівництво Національного банку України, представники Національного комітету спорту інвалідів України, представники громадянського суспільства людей з інвалідністю та громадськості.

Чемпіон Паралімпійських ігор-2016 з настільного тенісу Віктор Дідух, який став прототипом зображення на цій пам’ятній монеті, зазначив, що йому надзвичайно приємно представляти всю переможну паралімпійську збірну команду України, яка гідно презентувала нашу державу на Паралімпіаді в Ріо. Він запевнив усіх присутніх, що кожен зі спортсменів великої паралімпійської родини і надалі буде нести горде ім’я України у світовому спорті.

Пам’ятна монета «XV літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро», уведена в обіг 21 листопада 2017 року, присвячена міжнародним змаганням із літніх видів спорту, що проводяться кожні чотири роки під егідою Міжнародного паралімпійського комітету в рамках паралімпійського руху. Вона має номінал 2 гривні та продовжує серію «Спорт».

Монету виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – «спеціальний анциркулейтед», маса – 12,8 г, діаметр – 31 мм, тираж – 35 000 штук. Гурт монети – рифлений.

На аверсі монети розміщено логотип Національного паралімпійського комітету України та стилізовану медаль Паралімпійських ігор.

На реверсі монети на тлі стилізованої хвилястої стрічки зображено паралімпійця з ракеткою в руці (прототипом зображення став чемпіон Паралімпійських ігор-2016 з настільного тенісу Віктор Дідух).

Ціна НБУ – 35 грн. Придбати пам’ятні монети можна в регіональних підрозділах Національного банку України та банках-дистриб’юторах (Ощадбанк та Укргазбанк).

Над створенням ескізів монет працювали такі художники: над аверсом – Володимир Атаманчук; реверсом – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Роботу з утілення