Навчально-практичні центри «Śnieżka» в Україні – потенціал для розвитку закладів професійної системи освіти

Як привабити учнів йти навчатися у професійні навчальні заклади, щоб здобувати робітничі професії, які є сьогодні затребувані у реальному секторі економіки?

Саме ця тема є особливо актуальною, тому навчальні заклади системи професійної освіти шукають різні можливості для того, аби навчальний процес для вихованців зробити корисним і цікавим, аби після закінчення навчальної установи учень став кваліфікованим фахівцем своєї справи.

Упродовж кількох років у заклади професійної освіти налагоджують співпрацю із виробниками, які володіють сучасними технологіями у виробництві, та з роботодавцями, яким вкрай необхідні кваліфіковані робітники різних професій. Таке співробітництво відбувається на засадах державно-приватного партнерства. Наприклад, у сучасних умовах професійні навчальні заклади, які готують робітників у будівельній галузі взаємодіють із виробниками сучасних будівельних матеріалів, створюючи навчально-практичні центри. Скажімо, компанія «Снєжка-Україна» розпочала співпрацювати із професійними навчальними установами ще з 2014 року, створюючи у навчальних закладах професійного спрямування навчально-практичні центри «Śnieżka», де учні за професіями «маляр», «опоряджувальник», «столяр», «монтажник систем утеплення» навчаються на основі інноваційних будівельних матеріалів. Вперше було апробовано таку програму у Львові в Ставропігійському вищому професійному училищі. Як показали досвід і практика, завдяки навчальним центрам, що створені у професійних навчальних закладах з виробниками, розширюють можливості розвитку і модернізації навчальних установ. Адже співпраця училищ з виробниками дозволяє учням не лише теоретично ознайомитися із сучасними матеріалами і технологіями, а й на практиці опанувати їх. Варто додати, що відкриття навчально-практичних центрів «Śnieżka» відбуваються за підтримки Міністерства освіти і науки України.

23 листопада 2017 року аналогічний навчально-практичний центр «Śnieżka» урочисто було відкрито у Тернопільському вищому професійному училищі №4 ім. Михайла Паращука. Окрім святкового концерту, який підготували самодіяльні та аматорські колективи навчального закладу, запрошені гості, керівники та представники професійних навчальних установ з різних областей України також мали нагоду обговорити питання взаємодії професійно-технічних закладів із соціальними партнерами на шляху якісного оновлення професійної освіти в Україні.

Також гості під час урочистого моменту перерізання символічної стрічки оглянули матеріально-технічну базу навчально-практичного центру «Śnieżka». Зокрема, у Тернопільському вищому професійному училищі №4 облаштовано дві виробничі майстерні «Śnieżka» й «VIDARON», а також два класи теоретичної підготовки. Навчальний процес дозволить учням опанувати і якісні теоретичні знання, а також здобути практику і навики, безпосередньо використовуючи сучасні лакофарбові вироби. Адже вивчення інноваційних матеріалів передбачено навчальними планами й програмами. Після закінчення навчання учні, що навчалися за напрямами «маляр», «опоряджувальник», «столяр», отримають не лише диплом навчального закладу, але сертифікат від виробника про освоєння знань і навиків у роботі з новітніми технологіями. Водночас для ефективності навчань учнів відповідні семінари і заняття проходять викладачі та майстри виробничого навчання, які передаватимуть набуті знання своїм вихованцям.

Підкреслимо, що знаний виробник на базі створених навчально-практичних центрів «Śnieżka» організовуватиме семінари, майстер-класи для викладачів, майстрів інших навчальних закладів. Як зауважує генеральний директор ТзОВ «Снєжка-Україна» Марек Павлусь, функціонування навчально-практичних центрів «Śnieżka» спрямоване на те, аби осучаснити та модернізувати навчальний процес професійної освіти в Україні та інтегрувати її до потреб виробництва й водночас якісно виховувати фахівців будівельної галузі.