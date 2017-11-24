На Львівщині зіткнулися трактор і вантажівка (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 24 листопада, близько 9.00.

Працівники Золочіівського відділу поліції попередньо встановили, що у селі Червоне зіткнулися трактор «МТЗ», яким керував 48-річний мешканець району, та тягач «ДАФ», котрим їхав 30-річний житель Тернопільщини.

Унаслідок ДТП тракторист отримав травми, його доправили до лікарні. Медики діагностували в чоловіка закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки.

Призначено експертизи. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.