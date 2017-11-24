На двох трамвайних маршрутах сьогодні курсує менше вагонів

У зв’язку із проведенням незапланованих ремонтних робіт на тяговій трамвайній підстанції № 6 на вул. Івана Франка 41, у ЛКП «Львівелектротранс» вимушено скоротили кількість трамвайних вагонів на трамвайних маршрутах № 2 та № 7. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

«Зокрема на маршруті № 2 впродовж дня курсуватимуть 3 вагони, а на маршруті № 7 – 6 вагонів. Технічні неполадки на тяговій підстанції трапилися сьогодні о 09.25 год. Оперативна бригада служби енергогосподарства провела першочергові невідкладні роботи, решту ремонтних робіт перенесли на нічний час доби, коли не курсуватимуть трамваї», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».