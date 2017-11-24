Міжнародний Фонд Івана Франка став партнером і консультантом фільму «Захар Беркут»

Онук видатного письменника Роланд Франко і продюсер проекту Єгор Олесов підписали меморандум про співпрацю.

Команда студії Kinorob, яка працює над створенням історичного фільму «Захар Беркут», зустрілася з онуком видатного письменника, Головою «Міжнародного Фонду Івана Франка» паном Роландом Франко і підписала меморандум про співпрацю в рамках виробництва стрічки, за мотивами однойменної повісті українського класика.

«Створення картини «Захар Беркут» за мотивами повісті Каменяра – це той самий пам’ятник Генію, який поверне його до життя, – зазначає директор Фонду Ігор Курус. – Зі свого боку ми докладемо всіх зусиль, аби допомогти команді зануритися в світ повісті, ідей та думок Івана Франка, та зробити чудовий фільм».

Творча команда проекту, представники Фонду, знавці творчості Івана Франка, культурологи, історики та етнографи об’єднають свої зусилля у роботі над майбутньою екранізацією. Згідно з умовами Меморандуму, Фонд здійснюватиме інформаційну підтримку компанії Kinorob, що необхідна в цілях виробництва фільму, надаватиме консультації з питань творчості Івана Франка. Крім того, під час усього періоду виробництва стрічки, партнери проводитимуть спільні заходи, що стосуються доведення до публіки інформації про історичний фільм «Захар Беркут».

«Донести до молоді та зробити зрозумілими для сучасного глядача ідеї громадянського суспільства, єднання, самовідданості й чесності, які закладав класик у своєму творі, показати, що й досі вони не втрачають своєї актуальності – одна з основних цілей нашого фільму, – коментує продюсер стрічки Єгор Олесов. – А першим кроком нашої співпраці стала дослідницька експедиція в Карпати, яка відбулася наприкінці листопада, про яку ми розповімо трохи згодом».

Нагадаємо, стрічка «Захар Беркут», виробництва компанії Kinorob, стала переможцем 9-го конкурсного відбору кінопроектів Державного агентства України з питань кіно. Бюджет фільму складає 75 млн гривень, з яких 30 млн гривень – підтримка Держкіно. Режисер – Ахтем Сеітаблаєв, продюсери – Єгор Олесов та Юрій Прилипко. Автор сценарію – Ярослав Войцешек. Художник-постановник – Влад Одуденко. Зйомки історичного фільму розпочнуть навесні 2018 року.

Синопсис: 1241 рік. Монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих Карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Однак уночі кілька місцевих мисливців – брати Беркути потайки пробираються в табір та звільняють полонених. Несамовитий від люті хан вирішує йти навпростець, щоб помститися і знищити карпатські поселення. Для цього він знаходить зрадника серед місцевих, який відкриває йому таємний прохід у горах. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога.