Міський голова Дрогобича Тарас Кучма увійшов до топ-20 мерів-інноваторів України

Зазначається, що на першому етапі голосування враховувалися виключно інноваційність мера і впроваджені ним практики. Критерії оцінки відповідали світовим аналогам рейтингу European Capital of Innovation та стосувалися нововведень в усіх сферах життя мешканців міста: міське планування, громадські послуги, культура, охорона здоров’я, екологія, безпека та охорона, комунікація, підприємництво, стартап-екосистема, бренд міста.

Тарас Кучма з першого дня роботи на посаді почав реалізовувати Антикорупційний план «Народного контролю». Задекларовані ним прозорість та відкритість стали реальністю. Для цього було докорінно оновлено сайт міської ради, який став за своєю наповненістю інтернет-порталом усього міста. Окрім того, впроваджено електронні сервіси, які забезпечують комунікацію громади з владою: електронні петиції громадян, звернення, запис на прийом до посадовця, «Відкрите місто», «Відкрита реклама», «Edupay», «E-data», «007» та інші, які розміщено у розділі «Е-сервіси».

«Відкритості наших дій також сприяє проведення прямих трансляцій та відеозаписів засідань сесій і виконкомів та інших нарад і зустрічей, які відбуваються у стінах Ратуші. Все це можливо переглянути на порталі ради та у соціальних мережах», – додав Тарас Кучма.

Перевагою для містян стало відкриття у Дрогобичі Центру надання адміністративних послуг, який нині надає 75 видів послуг. Щодня до ЦНАПу звертаються близько 200-300 осіб. Віднедавна ЦНАП Дрогобича розпочав надавати електронні послуги, якими можуть користуватися жителі інших міст України. Усі кошти за надані послуги скеровуються до міського бюджету.

Щодо економіки, то за 2016 рік було суттєво збільшено надходження до міського бюджету з оренди землі та комунального майна. Від плати за землю у 2016 році надійшло 29 898,9 тис. гривень, що майже на 12 млн більше, ніж за попередній рік. Ще майже 3 291,9 тис. грн – з оренди нерухомого комунального майна. У 2015 цей показник становив не повних 500 тис. гривень. Від податків та зборів надходження становили 185,7 млн гривень. Це на 59 млн грн більше, аніж у 2015 році. Загалом у 2016 році, включно з державною субвенцією, усі надходження становили 593,8 млн грн, що на 120 млн грн більше, аніж у 2015 році.

Вдалося провести низку капітальних та часткових ремонтів вулиць внутрішньоквартальних та прибудинкових територій міста, ремонти у багатоповерхових будинках. Відремонтовано частину вулиць П. Орлика, Бориславської, В. Великого, Є. Коновальця, М. Грушевського. Загальна сума виділених коштів на ремонти становила 12 651,3 тис. грн. З нагоди відзначення 160-річчя від Дня народження Івана Франка було проведено реконструкцію Народного дому імені Івана Франка.