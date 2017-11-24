Кубів оглянув автодорогу Львів – Тернопіль

У межах Львівської області мають відремонтувати майже 73 км цієї дороги

Сьогодні, 24 листопада, у межах робочого візиту на Львівщину, перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів разом із головою Львівської ОДА Олегом Синюткою ознайомились з перебігом робіт на автомобільній дорозі державного значення Н-02 Львів – Тернопіль.

Вартість ремонту об’єкта – 793 563 тис грн., з яких фінансування на 2017р. становить 654 100 тис.грн. На сьогодні підрядна організація ТзОВ «Автомагістраль-Південь» виконала роботи на суму 580 500 тис.грн.

У межах Львівської області мають відремонтувати майже 73 км. Фінансування цих робіт здійснюється за кошти державного й обласного бюджетів.