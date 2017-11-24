Дрогобицького перевізника оштрафували на понад півтора мільйона гривень

Наприкінці жовтня Головне управління Держпраці у Львівській області провело інспекційне відвідування у товаристві з обмеженою відповідальністю, яке займається пасажирськими перевезеннями та зареєстроване у м. Дрогобич.

Як повідомили у прес-службі ГУ Держпраці у Львівській області, під час інспекції було виявлено порушення щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці щодо 52 працівників товариства. Зокрема, працівникам не було проведено індексацію грошових доходів, доплат за роботу в нічний час і святкові дні.

Відтак ГУ Держпраці у Львівській області, на підставі абзацу 4 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України, тобто за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, перевізника-порушника оштрафувало на 1 млн 664 тис. грн.

Від початку року на Львівщині за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці Головне управління застосувало 11 фінансових санкцій на загальну суму 2 592 тис.грн.

Нагадуємо, з 01.01.2017 р. мінімальна заробітна плата в Україні становить 3200грн.

Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці. Заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку.

Статтею 12 ЗУ «Про оплату праці» встановлено, що норми оплати праці (за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; працівників молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо) і гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток; за час виконання державних обов’язків; для тих, які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу; при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для донорів тощо), а також гарантії та компенсації працівникам в разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо встановлюються Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства України є мінімальними державними гарантіями.

Також звертаємо увагу, що відповідно до нового Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, заходи до притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності за недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються незалежно від факту усунення цього порушення у ході інспекційного відвідування. За таке порушення передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого воно скоєно.