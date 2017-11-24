137 мешканців Львівщини визнали бійцями-добровольцями

Відтак вони отримають відповідні посвідчення та одноразову грошову допомогу у розмірі 3 тисячі гривень. Про це інформує прес-служба Львівської облради.

Як відомо, Львівська обласна рада ухвалила рішення, відповідно до якого бійців добровольчих батальйонів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції визнають бійцями-добровольцями.

Бійцем-добровольцем АТО, згідно з встановленим Порядком, може бути визнано особу, яка перебувала або перебуває у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України й інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів та брали безпосередню участь у бойових діях.

Подані особою документи розглядають на найближчому засіданні комісії, але не пізніше, ніж упродовж місяця після подачі документів.

Витяг із протоколу засідання комісії департаментом соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації скеровується в управління соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів для формування списків на виплату допомоги.

З умовами та переліком документів можна ознайомитися тут