За зручні безконтактні розрахунки львів’янин отримав смартфон

«ПриватБанк – окрім того, що сучасний, ще й дуже зручний банк. Найбільше і в роботі, і в своїх ососбистих фінансових справах використовую Інтернет-банк Приват24 та Приват24 для бізнесу. Я працюю в сфері IT, тому мені імпонує те, що мій банк надає клієнтам дійсно інноваційні рішення і продукти. Ще я полюбляю брати участь у акціях, бо приємно отримувати подарунки, та й сам їх часто дарую», – говорить Ростислав Богуш.

Акція розпочалася 20 жовтня та триватиме до 26 листопада 2017 року. Виграти приз може кожен клієнт – власник смартфона з NFC і картки Mastercard. Учасники акції оплачують покупки на будь-яку суму за допомогою NFC-гаманця (Privat24) картками Mastercard в будь-яких торгово-сервісних підприємствах на території України і беруть участь в розіграші призів. Для участі в акції потрібно неодмінно провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону на сторінці акції «Оплачуйте смартфоном з Mastercard – вигравайте Samsung Galaxy S8». Розіграш подарунків проводять щотижня, протягом усього періоду акції. Крім головного призу, щотижня 40 щасливчиків-зареєстрованих учасників акції отримує подарункові сертифікати номіналом 200 грн у «Сільпо».

Нагадаємо, за визнанням провідної міжнародної платіжної системи Mastercard, зміцнення позицій ПриватБанку на ринку пластикових карток є одним з основних чинників зростання частки безготівкових операцій в Україні у 2017 році. Згідно з даними НБУ, на частку клієнтів ПриватБанку припадає майже 90% усіх безготівкових операцій у країні й 85% безготівкових оплат покупок у торговельній мережі. Так, за перше півріччя 2017 року в Україні клієнтами банків було зроблено 554 млн безготівкових операцій, причому 504 млн з них – клієнтами ПриватБанку. Також за 6 місяців Нацбанком зафіксовано 288,7 млн операцій з оплати картками в торгово-сервісній мережі, з яких 246 млн забезпечили клієнти найбільшого держбанку. На сьогодні ПриватБанком емітовано понад 32 млн карток, у мережі обслуговування працює понад 140 тисяч POS-терміналів.

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