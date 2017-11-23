Від початку року фахівці ПАТ «Львівгаз» виявили та ліквідували 32,4 тис. витоків газу

Під час перевірки було виявлено більше 32 тис. витоків газу.

Основною причиною виникнення витоків газу є застарілість та зношеність газових мереж. Близько 5 тис. км газорозподільнх мереж експлуатуються більше 40 років. А 55 км підлягають негайній заміні.

Єдиним джерелом фінансування ремонту мереж є тариф на розподіл блакитного палива, який затверджує НКРЕКП.

«На сьогодні тариф на розподіл на 55% не покриває потреби компанії. Тому ПАТ «Львівгаз» не може провести капітальний ремонт газових мереж та споруд на них у повному обсязі», – зазначив Директор технічний ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Термінового ремонту або заміни потребують також 103 газорегуляторних пункти та 813 шкафних регуляторних пунктів. Для заміни газопроводів та споруд на них ПАТ «Львівгаз» необхідно більше 79 млн. грн.

В середньому вдень кваліфіковані робітники обстежують 103 км підземних газопроводів та проводять технічний огляд 50 газорегуляторних пунктів, понад 90 шкафних регуляторних пунктів та 75 газових колодязів. В результаті роботи від початку 2017 року виявлено та ліквідовано 32 381 випадків витоків газу.

Інфомаційна довідка. ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається транспортуванням природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.