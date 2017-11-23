В Україні буде свій лоукостер

Його планують запустити вже у грудні

Таку заяву зробив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє ТСН.

“Чекайте у грудні на новину. Буде добре”, – сказав він.

Міністр також запевнив,що національний авіаперевізник українцям сподобається.

Ще раніше в Україні повідомляли, що цього року планують створити перший власний лоукостер. Це має бути нова українська авіакомпанія.

“Це буде іноземний капітал, але 51% акцій буде належати українцям, якого партнера вони (іноземна компанія) собі оберуть безумовно, оскільки це є передумовою для того, щоб компанія мала право виконувати внутрішні рейси всередині України», – розповідав Омеляню

За попередньою інформацією, ціни на внутрішні рейси коливатимуть від 500 до 1000 грн.