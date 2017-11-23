«Укрзалізниця» впроваджує новий розклад руху поїздів

Цей графік працюватиме впродовж 2017-2018 років.

«Фактично робота по графіку вже завершується, але розклад деяких поїздів ще допрацьовується. Більш того, наші фахівці працюють над запровадженням додаткових поїздів для того, щоб забезпечити виїзд людей на зимовий відпочинок. Найближчим часом продаж на всі поїзди буде відкрито», – розповіли у прес-службі «Укрзалізниці».

Разом з тим компанія прогнозує високий попит квитків під час новорічно-різдвяних свят. Тому просить пасажирів заздалегідь спланувати подорожі та завчасно придбати квитки.