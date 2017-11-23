У школах Львова вшанують пам’ять жертв Голодоморів

Завтра, 24 листопада, учні й освітяни Львова вшанують пам’ять жертв Голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років в Україні – відбудеться акції «Свіча пам’яті»

Львівські школярі покладуть композиції з колосків пшениці та запалять свічки пам’яті до трьох пам’ятних місць вшанування жертв Голодомору о 10.00 год, а саме:

до пам’ятного знаку жертвам Голодомору біля музею «Територія Терору» (просп. Чорновола, 45 );

до пам’ятника жертвам комуністичних злочинів (вул. С. Бандери – площа М. Шашкевича);

до пам’ятника жертвам голодомору-геноциду та депортацій XX століття (вул. Щирецька, 36, на подвір’ї храму Пресвятої Покрови).

У всіх навчальних закладах міста Львова відбудуться виховні години на тему: «Незгасима свіча», загальноучнівська акція з виготовлення незабудок пам’яті для стенду школи «Є пам’ять, що живе в серцях», уроки-диспути з історії трагедії Голодоморів в Україні.