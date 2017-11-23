У Львові презентують антологію з перекладами творів українських класиків китайською мовою

Проект присвятили 25-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китаєм

27 листопада о 16.30 у Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Університетська, 1) відбудеться презентація «Антології українського та китайського письменства: перекладацькі інновації у львівській «Alma mater».

Уперше малу прозу українських класиків Івана Франка, Лесі Українки та Василя Стефаника перекладено китайською мовою завдяки студентам україністики з Китаю, тобто зробили це оригінальні носії мови, вихованці ЛНУ ім. Івана Франка. Також в антології представлена оригінальна китайська література, зокрема взірцеві твори Цюй Юаня, Ду Фу, Лібо, Ван Вея у перекладі Ярослави Шикери та Леоніда Первомайського.

Авторами проекту є Андрій Печарський та Сунь.

Цей проект присвячено до 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китаєм.