У Львові для частини споживачів зросте вартість опалення та гарячої води

ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочинає процедуру коригування тарифів на тепло та гарячу воду. За поясненням підприємства, нові тарифи затвердять для бюджетних установ та інших споживачів, серед яких підприємства, юридичні особи та громадські організації. Не стосуватиметься підняття цін населення та релігійних організацій.

За словами заступника директора ЛКП «Львівтеплоенерго» Богдана Камінського, порівняно із діючими тарифами, у разі затвердження тариф на теплопостачання у 2018 році для бюджетних споживачів зросте на 36%, а для інших споживачів– на грн або 4,8%.

«У зв’язку зі ростом собівартості виробництва теплової енергії власної ТЕЦ-1 для бюджетних та інших споживачів, та ростом ціни на постачання природного газу для потреб інших споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго» має намір звернутися до Комісії із заявами з відповідними комплектами документів щодо коригування тарифів для бюджетних та інших споживачів», – йдеться в офіційному повідомленні на сайті підприємства.

У вересні цього року підприємство вже подавало до Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розрахунки підвищення тарифу. Однак, за словами Богдана Камінського, його досі не затвердили через відсутність кворуму на засіданням комісії. Зробити це можуть ще у листопаді. Однак за це час попередньо поданий на розгляд комісії тариф втратив актуальність , тож тепер підприємство пропонує до розгляду нові розрахунки.

Підвищення цін на тепло та гарячу воду для населення наразі не планується, – запевнили у «Львівтеплоенерго».

Обговорення коригування тарифів буде проведено “04”грудня 2017 року о 10.00. Воно відбудеться у приміщенні за адресою: м. Львів, вул. Д. Апостола, 1 (актовий зал, 1-й поверх).

Зауваження і пропозиції по суті питання, що пропонується до слухання, надсилаються електронною поштою: office_lte@lte.lviv.ua або засобами поштового зв’язку на адресу: 79040, м. Львів, вул. Д. Апостола, 1. Зауваження та пропозиції приймаються з 18.11.2017р. по 03.12.2017р.

Для реєстрації пропозицій (зауважень) потрібно зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи

(для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.