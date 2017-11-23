Степан Кубів сьогодні відвідає Львівщину

Перший віце-прем'єр міністр України Степан Кубів приїде до Львівської області з робочим візитом

У межах поїздки заплановано проведення комісії ТЕБ та НС під головуванням Степана Кубіва, а також виїзд для обстеження провалля на території ПАТ «Стебницького гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал».

Опісля перший віце-прем’єр-міністр України візьме участь у відкритті нових потужностей ПАТ «Бориславського заводу «РЕМА».

Також у рамках поїздки заплановано відвідини виставки світлин «Революції Гідності. Пам’яті Небесної Сотні».