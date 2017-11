IT STEP University запрошує на День відкритих дверей

Якісна вища освіта нових стандартів – це фундамент, що гарантує професійну затребуваність та успішну кар’єру. Саме з цього необхідно починати свій шлях до майбутнього. Викладачі-практики, проектний підхід, робота у команді, HR-ментори – ці особливості демонструють новий формат вищої освіти, який впроваджує перший ІТ-університет і робить його студентів новаторами власного розвитку.

IT STEP University запрошує абітурієнтів познайомитися з університетом та перевагами навчання в ньому 2 грудня о 12:00.

«На Дні відкритих дверей ви дізнаєтеся про провадження сучасної ІТ-освіти в IT STEP University; можливості та переваги, що отримують студенти вже на першому курсі навчання; особливості програм навчання бакалаврату та магістратури. Також вас чекає презентація студентських клубів IT BEANS та Game&Design; спілкування зі студентами, викладачами та ректором університету, тому чекаємо вас 2 грудня о 12:00 в IT STEP University», – зазаначили в IT STEP University.

Попередня реєстрація обов’язкова.