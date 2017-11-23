Списками “ухилянтів” хотіли перевірити особисті дані призовників, – комісаріат

Кажуть оприлюднили списки не ухилянтів, а тих кому потрібно з’явитись до установи для уточнення особистих даних.

Про це розповів виконувач обов’язки військового комісара Львівського комісаріату Анатолій Башкевич.

«Це списки на оповіщення. Там було запрошення цих громадян з’явитись у військовий комісаріат, для того щоб уточнити свої дані, підлягають вони призову чи ні. Бо дуже багато людей не представили нам документи, що вони мають право на відстрочку або звільнені від призову», – каже Анатолій Башкевич

Також у військоматі зазначили, що своїм вчинком законодавства не порушили, так як здійснювали звичайне оповіщення призовників.

«Сьогодні до нас з‘явилося близько 20 чоловік, які були у списках. Ці люди принесли відповідні документи, що вони не підлягають призову».

Нагадаємо, вчора Львівський обласний військовий комісаріат на своїй facebook-сторінці оприлюднив списки громадян, які підлягають призову на строкову військову службу і з тих чи інших причин не з’явилися до районних(міських) військових комісаріатів. У списках було зазначено прізвища, імена та по батькові й дати народження імовірних «ухилянтів». Проте вже невдовзі, після бурхливого обговорення в соцмережах і ЗМІ списки зі сторінки зникли. Пізніше, у військоматі повідомили, що «вдосконалять» і знову оприлюднять списки «ухилянтів»